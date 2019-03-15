Две легковушки влетели в ограждение у балаковского моста

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-15T12:20:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 марта, очевидцы рассказали в соцсетях о ДТП на мосту в Балаково, где две иномарки влетели в ограждение моста.

Пользователь Василий Васечкин написал в паблике «На дорогах Балаково | #CAR64» соцсети «ВКонтакте», что видел столкновение своими глазами.

По его словам, автомобиль Chevrolet ехал по левой полосе на «аварийке» со скоростью 30 км/час, его все объезжали справа.

- Когда я его объезжал, он решил развернуться на мосту, но нашелся ещё один умник на белой шкоде, который тоже думал что ему можно ездить по разделительной полосе, — пишет он.

Пользователь Андрей Алмаев добавил, что водитель Chevrolet официально признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU