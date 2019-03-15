Специалисты «КВС» приступили к устранению «фонтана» на Рахова
Прорвало патрубок основной трубы
На Рахова забил коммунальный фонтан. Фото соцсетей
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В центре Саратова начались аварийные работы на водоводе.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», на улице Рахова забил коммунальный фонтан.
В ООО «КВС» сообщили, что прорыв водовода произошел напротив дома №171/179. Повреждение произошло на патрубке 200 мм, который врезан в водовод 1000 мм.
В настоящее время на месте работает аварийная бригада, все необходимые материалы и техника в наличии. Специалисты определяют характер повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU