Специалисты «КВС» приступили к устранению «фонтана» на Рахова

СЕГОДНЯ 11:21 2019-03-15T11:21:36+03:00

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В центре Саратова начались аварийные работы на водоводе.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», на улице Рахова забил коммунальный фонтан.

В ООО «КВС» сообщили, что прорыв водовода произошел напротив дома №171/179. Повреждение произошло на патрубке 200 мм, который врезан в водовод 1000 мм.

В настоящее время на месте работает аварийная бригада, все необходимые материалы и техника в наличии. Специалисты определяют характер повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU