За год в Саратовской области без вести пропали 999 человек
Прокуратура Саратовской области проанализировала итоги розыска пропавших без вести граждан.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в настоящее время исчезновение человека часто следствием убийств, которые пытаются замаскировать.
За прошлый год по горячим следам были раскрыты такие убийства в Калининском, Красноармейском, Базарно-Карабулакском, Саратовском и других районах области. Изначально потерпевшие там были объявлены в розыск как пропавшие без вести.
В 2018 году пропавшими без вести были объявлены 999 человек, с учетом прошлых лет разыскивали 1 558 граждан.
На начало 2019 года не было установлено местонахождение 406 жителей области. По итогам февраля — 394 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU