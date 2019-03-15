За год в Саратовской области без вести пропали 999 человек

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-15T11:01:32+03:00

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Прокуратура Саратовской области проанализировала итоги розыска пропавших без вести граждан.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в настоящее время исчезновение человека часто следствием убийств, которые пытаются замаскировать.

За прошлый год по горячим следам были раскрыты такие убийства в Калининском, Красноармейском, Базарно-Карабулакском, Саратовском и других районах области. Изначально потерпевшие там были объявлены в розыск как пропавшие без вести.

В 2018 году пропавшими без вести были объявлены 999 человек, с учетом прошлых лет разыскивали 1 558 граждан.

На начало 2019 года не было установлено местонахождение 406 жителей области. По итогам февраля — 394 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU