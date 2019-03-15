В Аткарске пристав присвоил 1 тыс. рублей и оштрафован на 250 тыс.

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-15T10:31:04+03:00

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В Аткарске Саратовской области бывшего судебного пристава признали виновным в мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 13 сентября 25-летний пристав у себя в кабинете получил от должницы тысячу рублей по исполнительному производству в отношении ее сына. При этом он не внес деньги на депозитный счет и не оформил необходимых документов.

Таким образом он похитил полученные средства и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Преступление было выявлено отделом противодействия коррупции УФССП России по Саратовской области.

На суде пристав не признал вину. Тем не менее, доказательства позволили признать его виновным. Его приговорили к штрафу в сумме 250 тыс. рублей и на 2,5 года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU