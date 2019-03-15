В Саратове закоренелые преступники силой отобрали у друга куртку и 300 рублей
Они избили человека
Изменить размер текста:
Вчера, 14 марта, полиция Октябрьского района раскрыла грабеж в отношении 47-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД, по словам мужчины 4 марта в его же квартире на Вольской улице приятели он подвергся избиению приятелей. У него отобрали зимнюю куртку и 300 рублей.
Стражи порядка задержали предполагаемых грабителей. Ими оказались 38-летний мужчина, за спиной которого уже 15 обвинительных приговоров и его 34-летний сообщник, который сидел только один раз.
У них провели обыск, куртку удалось забрать.
На преступников завели очередное уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU