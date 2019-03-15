В мэрии Саратова сообщили о росте обращений обманутых граждан

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-15T12:25:19+03:00

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С саратовцев, которые не разбираются в юридических тонкостях, собирают дань мошенники. При этом находится они могут под вывесками вполне легальных юридических компаний.

Схема действует просто – такие юристы распечатывают заявления или обращения в надзорный орган, администрацию или иные официальные организации и берут за это от 8 до 20 тысяч рублей как за оказание юридических услуг.

В мэрии КП-Саратов» подтвердили, что в последнее время к ним выросло количество обращений обманутых платными юридическими компаниями потребителей.

- Юристы берут с людей деньги фактически за распечатку. А дальше от дела просто избавляются, перенаправляя его в администрацию, Роспотребнадзор, прокуратуру и другие организации, чтобы они решали проблемы обратившегося к ним человека, с которого они уже взяли несколько тысчя рублей за фактически не оказанные юридические услуги, - сообщили в отеделе защиты прав потребителей горадминистрации.

Специалисты отдела осуществляют прием граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания совершенно бесплатно. Прием идет по адресу: Саратов, улица Первомайская, д. 76, каб.№ 6, ежедневно с 14:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья).

Телефон отдела – (8452) 26-30-15.

ИСТОЧНИК KP.RU