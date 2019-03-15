2019-03-15T11:06:47+03:00
Происшествия

Коммунальный фонтан в несколько метров забил в центре Саратова

Залитым остается пересечение улиц Рахова и Зарубина
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 марта, в центре Саратова на пересечении улиц Рахова и Зарубина из-под земли забил коммунальный фонтан высотой несколько метров.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», теперь дорога залита водой и там сложно проходить пешеходам.

Работники коммунальных служб уже устраняют аварию на месте.

Местные жители иронизируют, что Саратов уже можно назвать долиной гейзеров из-за частого прорыва канализации.

Коммунальный фонтан на Рахова.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мать пострадавшей в саратовском колледже девушки не оставит ЧП безнаказанным
Саратовская компания оставила без пособий беременную мать
В Саратове от снега обрушилась крыша дома Яхимовича
Сгоревший в Саратове трамвай не подлежит восстановлению
Наркоторговец катался на машине по дворам на Тулайкова
Радаев: Нужно разобраться в причинах смерти девочки в Духовницком
Володин готов включить в благотворительную программу культурные объекты Саратова
Горящий трамвай в Саратове тушили 20 минут
Две легковушки влетели в ограждение у балаковского моста
Специалисты «КВС» приступили к устранению «фонтана» на Рахова
За год в Саратовской области без вести пропали 999 человек
Саратовцы стали реже приватизировать квартиры
В Саратове на «Стрелке» горит трамвай
В Аткарске пристав присвоил 1 тыс. рублей и оштрафован на 250 тыс.
В Саратове закоренелые преступники силой отобрали у друга куртку и 300 рублей
Отключена вода на Ново-Астраханском шоссе
В мэрии Саратова сообщили о росте обращений обманутых граждан
В Саратове пропал девятилетний мальчик
В Пугачеве полицейского угрозыска подозревают в избиении задержанного
В Калининске поймали пьяного водителя из Бутырки
Евгений Примаков о разрушающемся доме на Азина: Люди должны жить в человеческих условиях
Саратовцы заплатят за незаконную торговлю и рекламу
В Лысогорском районе ночью горел магазин
Степную дорогу под Озинками не поделили молодые водители
Житель Кемеровской области украл коньяк из энгельсского магазина
«Саратовские авиалинии» лишились последнего самолета