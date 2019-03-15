Коммунальный фонтан в несколько метров забил в центре Саратова

СЕГОДНЯ 10:02 2019-03-15T11:06:47+03:00

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Сегодня, 15 марта, в центре Саратова на пересечении улиц Рахова и Зарубина из-под земли забил коммунальный фонтан высотой несколько метров.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», теперь дорога залита водой и там сложно проходить пешеходам.

Работники коммунальных служб уже устраняют аварию на месте.

Местные жители иронизируют, что Саратов уже можно назвать долиной гейзеров из-за частого прорыва канализации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/697342" frameborder="0"></iframe> Коммунальный фонтан на Рахова.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU