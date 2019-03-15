Коммунальный фонтан в несколько метров забил в центре Саратова
Залитым остается пересечение улиц Рахова и Зарубина
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Сегодня, 15 марта, в центре Саратова на пересечении улиц Рахова и Зарубина из-под земли забил коммунальный фонтан высотой несколько метров.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», теперь дорога залита водой и там сложно проходить пешеходам.
Работники коммунальных служб уже устраняют аварию на месте.
Местные жители иронизируют, что Саратов уже можно назвать долиной гейзеров из-за частого прорыва канализации.
Коммунальный фонтан на Рахова.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU