В Саратове пропал девятилетний мальчик
Для поисков собирают отряд добровольцев
Родион Долгов
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В Саратове пропал ребенок.
Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», ЧП случилось в Ленинском районе.
14 марта исчез 9-летний Родион Долгов. Мальчик был одет в черную длинную куртку с капюшоном без опушки, черные джинсы, черные полуботинки, черную кофту с белым рисунком. Рост ребенка 135 см, он худощавого телосложения с русыми волосами и карими глазами. С собой у него имелся рюкзак.
Волонтеры объявили Родиона в розыск. Для этого они собираются на кольце 3-й Дачной, напротив «Газпрома» в полдень.
ИСТОЧНИК KP.RU