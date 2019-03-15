В Саратове пропал девятилетний мальчик

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-15T10:01:18+03:00

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В Саратове пропал ребенок.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», ЧП случилось в Ленинском районе.

14 марта исчез 9-летний Родион Долгов. Мальчик был одет в черную длинную куртку с капюшоном без опушки, черные джинсы, черные полуботинки, черную кофту с белым рисунком. Рост ребенка 135 см, он худощавого телосложения с русыми волосами и карими глазами. С собой у него имелся рюкзак.

Волонтеры объявили Родиона в розыск. Для этого они собираются на кольце 3-й Дачной, напротив «Газпрома» в полдень.

ИСТОЧНИК KP.RU