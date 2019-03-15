В Пугачеве полицейского угрозыска подозревают в избиении задержанного

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-15T09:49:05+03:00

По версии следствия, он побил 18-летнего парня

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В Пугачевском районе Саратовской области сотрудника полиции обвиняют в превышении полномочий.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, следствие считает, что сотрудник уголовного розыска применил насилие к задержанному.

По предварительной версии, 19 апреля прошлого года полицейский пугачевского отдела избил 18-летнего юношу, которого подозревали в краже. Он нанес ему удары по плечам и спине, а также пригрозил дальнейшей физической расправой.

Когда потерпевшему удалось уйти, он обратился в СУ СКР с заявлением, где попросил привлечь сотрудника полиции к ответственности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

В ГУ МВД области подчеркнули, что если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен.

ИСТОЧНИК KP.RU