В Пугачеве полицейского угрозыска подозревают в избиении задержанного
В Пугачевском районе Саратовской области сотрудника полиции обвиняют в превышении полномочий.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, следствие считает, что сотрудник уголовного розыска применил насилие к задержанному.
По предварительной версии, 19 апреля прошлого года полицейский пугачевского отдела избил 18-летнего юношу, которого подозревали в краже. Он нанес ему удары по плечам и спине, а также пригрозил дальнейшей физической расправой.
Когда потерпевшему удалось уйти, он обратился в СУ СКР с заявлением, где попросил привлечь сотрудника полиции к ответственности.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
В ГУ МВД области подчеркнули, что если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен.
ИСТОЧНИК KP.RU