Саратовцы заплатят за незаконную торговлю и рекламу

СЕГОДНЯ 09:26 2019-03-15T09:26:25+03:00

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За штрафы по административным правонарушениям 65 саратовцев отдадут 192 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, об этом стало известно на заседании административной комиссии Саратова, которое прошло в среду, 13 марта.

Горожане заплатят за незаконную торговлю, расклеивание объявлений, не связанных с предпринимательством на муниципальных объектах. А также отходами, которые люди выбрасывают в не отведенных для этого местах.

ИСТОЧНИК KP.RU