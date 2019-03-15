Саратовцы заплатят за незаконную торговлю и рекламу
Они отдадут 192 тыс. рублей по штрафам
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За штрафы по административным правонарушениям 65 саратовцев отдадут 192 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, об этом стало известно на заседании административной комиссии Саратова, которое прошло в среду, 13 марта.
Горожане заплатят за незаконную торговлю, расклеивание объявлений, не связанных с предпринимательством на муниципальных объектах. А также отходами, которые люди выбрасывают в не отведенных для этого местах.
ИСТОЧНИК KP.RU