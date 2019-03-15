Житель Кемеровской области украл коньяк из энгельсского магазина

СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-15T09:07:28+03:00

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Вчера, 14 марта, полиция раскрыла кражу из магазина на Степной улице, 122 в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в отдел обратился 43-летний сотрудник охраны универмага и рассказал, что 13 марта в 14:30 неизвестный украл три бутылки коньяка. Этими действиями он причинил ущерб на сумму 1995 рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 32-летний житель Чебулинского района в Кемеровской области. Мужчина уже три раза отбывал наказание за кражу и грабежи и теперь ему светит четвертая судимость.

У него удалось изъять одну бутылку алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU