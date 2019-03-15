Минимальный набор продуктов в Саратовской области подорожал на 106 рублей

СЕГОДНЯ 08:41 2019-03-15T08:41:57+03:00

С начала года цены на непродовольственные товары выросли на 3,1%

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В Саратовской области стоимость минимального продуктового набора по итогам февраля составила 3 435,79 рубля.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, индекс потребительских цен с начала года вырос на 1,9%. Заметнее всего подорожали непродовольственные товары — на 3,1%.

Для сравнения: По итогам декабря 2018 года, минимальный продуктовый набор стоил 3 329,17 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU