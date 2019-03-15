2019-03-15T08:32:23+03:00
Происшествия

Полиция Саратовской области провела задержания путан

Штрафы для «жриц любви» оказались меньше, чем расценки на их услуги
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Операция «антикриминал», в ходе которой задерживали женщин. занимающихся проституцией, прошла по Саратовской области 14 марта.

В 19.51 за оказание интимных услуг за деньги из квартирев доме по улице Первомайская в отдел доставлена 18-летняя девушка. Материал по административному нарушению направлен в суд.

В Татищевском районе путану задержали возле кафе в послеке Сторожевка. 35-летняя жительница села Александровка Советского района по данным полиции, предлагала интимные услуги за вознаграждение в 700 рублей. На нее также составлен административный протокол.

Больше всего путан выявили в этот раз полицейские Энгельсского района. В 21.20 они задержали сразу четырех женщин, оказывавших интимные услуги, самой старшей из них - 41 год, самой молодой – 28 лет. В ГУВД не уточнили адрес задержания, но рассказали, что стоимость услуг каждой составляла 2000 рублей. При этом административный штраф, который на них наложен по закону, составляет 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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