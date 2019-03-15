Житель Энгельса продемонстрировал следователям смертельное избиение жены

СЕГОДНЯ 08:24 2019-03-15T10:55:52+03:00

Супруги поссорились, так как не могли выбрать ТВ-передачу

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области расследуется дело о причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло за собой смерть женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, 60-летний мужчина 22 февраля распивал спиртное вместе со своей женой в квартире дома в Энгельсе.

Супруги поссорились из-за выбора телепередачи: муж хотел смотреть футбол, а его жена — сериал. Мужчина разозлился, что жена не хотела уступить и он избил ее кулаками по телу. Женщина после этого ушла спать, а мужчина лег к ней в кровать после окончания матча. Однако утром обнаружил, что спал с трупом, и вызвал «скорую помощь» и полицию.

Медики констатировали смерть женщины от травмы груди и переломов ребер.

Мужчина признал свою вину и на месте преступления показал, как избивал женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU