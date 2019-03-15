2019-03-15T07:47:05+03:00
Происшествия

Саратовец сядет на 8,5 лет за убийство приятеля племянницы

Он зарубил гостя топором и закопал труп в снегу
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кировском районе Саратова вынесен приговор 49-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, Сергея Черникова признали виновным в убийстве.

Как было установлено, днем 15 декабря 2018 года Сергей Черников распивал алкоголь у себя дома на улице Рахова. Компанию ему составляли приятель, племянница и ее подруга.

Во время застолья Черников вспомнил, что накануне племянница вернулась ночью из клуба в сопровождении незнакомца. В хозяин не пустил его в дом, но во время совместной пьянки решил, что имеет смысл встретиться. Он заявил, что сопровождавший племянницу мужчина был с ним груб, поэтому потребовал позвонить и пригласить.

Вскоре 44-летний мужчина пришел и присоединился к застолью. Черников начал предъявлять тому претензии, а потом от слов перешел к делу и несколько раз ударил вновь прибывшего топором по голове.

Когда гость скончался, Черников выкинул труп во двор и закопал в снегу. Племянница тем временем сообщила об убийстве в полицию.

На суде Черников полностью признал вину. Его приговорили к 8,5 года в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове из-за обесточки встали трамваи
В Саратове водитель маршрутки сбил женщину
Отключена вода на улице Чернышевского
В Саратове будет морозно
В Саратове задержали серийного поджигателя домов
В Саратовской области дома скончалась 16-летняя девушка, которую ранее не стали госпитализировать
Саратовский общественник возмутился "кривыми" земельными схемами
В Саратове от снега и наледи очистили 21 крышу
На пожаре в Чардыме погиб пенсионер
Радаев посетил села Новоузенского района, которые были заметены снегом
В теплицах Саратовской области выросло более 2 тыс. тонн овощей
В СГЮА подвели итоги регионального проекта «Мир правосудия»
Строительный бизнес Саратовской области переживает кризис
Саратовские спортсмены ради благотворительности станут актерами
На Саратов надвигается сильный туман
Панков посоветовал министру Орешкину учить матчасть