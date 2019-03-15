Саратовец сядет на 8,5 лет за убийство приятеля племянницы

СЕГОДНЯ 07:47 2019-03-15T07:47:05+03:00

Он зарубил гостя топором и закопал труп в снегу

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В Кировском районе Саратова вынесен приговор 49-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, Сергея Черникова признали виновным в убийстве.

Как было установлено, днем 15 декабря 2018 года Сергей Черников распивал алкоголь у себя дома на улице Рахова. Компанию ему составляли приятель, племянница и ее подруга.

Во время застолья Черников вспомнил, что накануне племянница вернулась ночью из клуба в сопровождении незнакомца. В хозяин не пустил его в дом, но во время совместной пьянки решил, что имеет смысл встретиться. Он заявил, что сопровождавший племянницу мужчина был с ним груб, поэтому потребовал позвонить и пригласить.

Вскоре 44-летний мужчина пришел и присоединился к застолью. Черников начал предъявлять тому претензии, а потом от слов перешел к делу и несколько раз ударил вновь прибывшего топором по голове.

Когда гость скончался, Черников выкинул труп во двор и закопал в снегу. Племянница тем временем сообщила об убийстве в полицию.

На суде Черников полностью признал вину. Его приговорили к 8,5 года в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU