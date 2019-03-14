В Саратове задержали серийного поджигателя домов
Задержан поджигатель.
В Саратове задержан 28-летний мужчина, которого подозревают в серийных поджогах жилых домов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, на счету ранее не судимого мужчины шесть фактов поджогов — с апреля 2018 года по март 2019 года. Все случаи произошли в Заводском районе.
Последний случай произошел 11 марта на улице Смоленская. Дом сгорел дотла, а мужчина попал на камеру наблюдения, что и помогло полиции его обнаружить.
- Все поджоги были совершены ночью, злоумышленник использовал горюче-смазочные материалы, — рассказал начальник полиции Саратова Андрей Чепурной.
После задержания мужчина сознался в содеянном, заявив, что был пьян и в неадекватном состоянии. Для поджогов он сливал бензин из автомобиля «Нива».
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
Задержан поджигатель.
ИСТОЧНИК KP.RU