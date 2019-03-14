В Саратове задержали серийного поджигателя домов

СЕГОДНЯ 20:05 2019-03-14T20:11:08+03:00

На его счету шесть пожаров [видео]

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В Саратове задержан 28-летний мужчина, которого подозревают в серийных поджогах жилых домов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, на счету ранее не судимого мужчины шесть фактов поджогов — с апреля 2018 года по март 2019 года. Все случаи произошли в Заводском районе.

Последний случай произошел 11 марта на улице Смоленская. Дом сгорел дотла, а мужчина попал на камеру наблюдения, что и помогло полиции его обнаружить.

- Все поджоги были совершены ночью, злоумышленник использовал горюче-смазочные материалы, — рассказал начальник полиции Саратова Андрей Чепурной.

После задержания мужчина сознался в содеянном, заявив, что был пьян и в неадекватном состоянии. Для поджогов он сливал бензин из автомобиля «Нива».

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Задержан поджигатель.

ИСТОЧНИК KP.RU