На пожаре в Чардыме погиб пенсионер
Следователи выясняют причины гибели 78-летнего жителя села Чардым Воскресенского района Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным 14 марта 2019 года около 8:00 его односельчане заметили дым, который шел из окна одного из домов.
Дверь дома оказалась заперта изнутри.
Прибывшие пожарные вскрыли дверь дома, помещение которого было сильно задымлено. Как только огонь потушили, в комнате обнаружили тело мужчины.
В ходе осмотра выяснилось, что очаг возгорания был как раз в комнате, где обнаружен погибший. Основная причина пожара — неосторожное обращение с огнем во время курения.
Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. Точная причина смерти мужчины будет известна после судебно-медицинского исследования.
ИСТОЧНИК KP.RU