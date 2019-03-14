На пожаре в Чардыме погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-14T16:29:33+03:00

Основная причина — неосторожное обращение с огнем во время курения

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Следователи выясняют причины гибели 78-летнего жителя села Чардым Воскресенского района Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным 14 марта 2019 года около 8:00 его односельчане заметили дым, который шел из окна одного из домов.

Дверь дома оказалась заперта изнутри.

Прибывшие пожарные вскрыли дверь дома, помещение которого было сильно задымлено. Как только огонь потушили, в комнате обнаружили тело мужчины.

В ходе осмотра выяснилось, что очаг возгорания был как раз в комнате, где обнаружен погибший. Основная причина пожара — неосторожное обращение с огнем во время курения.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. Точная причина смерти мужчины будет известна после судебно-медицинского исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU