Радаев посетил села Новоузенского района, которые были заметены снегом

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-14T16:23:08+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил Новоузенский район.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он встретился с жителями сел, которые минувшей зимой были отрезаны от мира из-за заносов.

- Зима была сложная, из-за заносов ряд населенных пунктов был отрезан от райцентра. Техника работала в круглосуточном режиме. Будем и дальше поддерживать вас с расчисткой и ремонтом дорог, — отметил Радаев.

В частности, село Петропавловка на границе с Казахстаном почти неделю было отрезано от мира. Валерий Радаев побывал и в этом населенном пункте, где пообщался с семьей Басировых, которая воспитывает четверых детей и трех внуков.

Он вручил подарок – бытовую технику и игрушки

ИСТОЧНИК KP.RU