В теплицах Саратовской области выросло более 2 тыс. тонн овощей

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-14T16:18:46+03:00

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Десять тепличных предприятий Саратовской области с начала 2019 года произведено 2298,6 тонн овощей. Из них 2285,9 тонн — огурцы, 3,8 тонн — томаты и 8,9 тонн прочих овощей.

Продукция отправляется на местные сельхозярмарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, в теплицах современные малообъемные технологии по выращиванию овощных культур с применением субстратов на основе минеральных ват или кокосовых волокон с использованием автоматизированных узлов приготовления питательных растворов для капельного полива овощных культур.

Всего за прошлый год собрали более 370 тонн овощей закрытого и открытого грунта, что принесло Саратовской области первое место в ПФО по этому показателю.

ИСТОЧНИК KP.RU