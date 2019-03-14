Саратовский общественник возмутился "кривыми" земельными схемами

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-14T17:11:47+03:00

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Сегодня, 14 марта, в областной библиотеке прошло заседание совета Общественной палаты Саратовской области.

Общественник Николай Скворцов, рассказал, что до 2024 года региону необходимо увеличить объемы строительства в рамках нацпроектов, но предпосылок для таких возможностей сегодня нет.

Всего с 2015 года по 27 аукционам на землю бюджет Саратова получил 19 млн рублей.

Основное возмущение общественника направлено на оспаривание соглашений по земельным участкам. По его словам, это началось с 2017 года. Прокуратура пытается добиться, чтобы сейчас торги проходили по участкам, которые были отданы ранее с другим вид разрешенного использования, а позднее переведены под жилищное строительство. В муниципалитет возвращают участки, где еще не началось строительство и поэтому не появятся обманутые дольщики.

С такой схемой, когда участки раздавали без конкурсов для дальнейшей смены вида использования, по его словам, долго соглашалась власть, всех это устраивало. Скворцов считает, что оспаривать получение таких участков надо у всех застройщиков или ни у кого.

Николай Скворцов добавил, что нужен подход с новыми правилами игры новой городской команды. Городу требуется комплексное освоение земельных участков, а старые дома на них нужно сносить.

ИСТОЧНИК KP.RU