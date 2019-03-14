Саратовские спортсмены ради благотворительности станут актерами
В Энгельсе 30 марта пройдет благотворительный спектакль «Сказ про Емелю # in real life».
- В спектакле примут участие известные спортсмены Саратовской области. Роль Емели исполнит трехкратный чемпион России, мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ Алексей Головко, Царевны — Наталия Лобова — заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ, финалистка Олимпийских игр. Также будут участвовать общественники, дети и другие, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минспорте.
Средства от продажи билетов пойдут на помощь онкобольным — подопечным фонда «Арктика-Надежда».
Спектакль начнется в 16:00 в ДК «Восход».
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ИСТОЧНИК KP.RU