2019-03-14T15:28:09+03:00
Общество

Панков посоветовал министру Орешкину учить матчасть

Депутат уверен, что нельзя вводить народных избранников в заблуждение
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Госдума единогласно приняла обращение к председателю правительства Дмитрию Медведеву. Орешкин ранее пытался объяснить депутатам сущность разных цифр. Однако немного, примерно в десять раз обманулся. Назвал, что регионам перечислили деньги на нацпроекты в объеме 10% от их потребности. Как оказалось, из доклада Макарова, перечислили всего лишь 1,4%. Не кошерно министру вводить в заблуждение депутатов. Думаю, ему помогут выучить матчасть, — написал Панков

ИСТОЧНИК KP.RU

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