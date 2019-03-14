Панков посоветовал министру Орешкину учить матчасть
Депутат уверен, что нельзя вводить народных избранников в заблуждение
Изменить размер текста:
Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.
- Госдума единогласно приняла обращение к председателю правительства Дмитрию Медведеву. Орешкин ранее пытался объяснить депутатам сущность разных цифр. Однако немного, примерно в десять раз обманулся. Назвал, что регионам перечислили деньги на нацпроекты в объеме 10% от их потребности. Как оказалось, из доклада Макарова, перечислили всего лишь 1,4%. Не кошерно министру вводить в заблуждение депутатов. Думаю, ему помогут выучить матчасть, — написал Панков
ИСТОЧНИК KP.RU