Общественники и представители Регоператора обсудили вопросы благоустройства контейнерных площадок

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-14T14:56:20+03:00

По итогам выезда было отмечено, что вывоз ТКО в целом организован

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Сегодня, 14 марта, прошел инспекционный выезд членов саратовской городской Общественной палаты совместно с представителями Регионального оператора по обращению с ТКО с целью контроля содержания контейнерных площадок на территории города. Выезд проводился также с участием представителей администрации Саратова и СМИ.

Участники выезда посетили площадки на Соколовой горе в Волжском районе. Общественники убедились, что вывоз ТКО производится регулярно, переполнение контейнеров отсутствует.

Представитель Регоператора обратил внимание на требования законодательства к оборудованию контейнерных площадок: они должны иметь твердое ровное основание, ограждение и беспрепятственный подъезд. Участники выезда отметили, что в Саратове большое количество площадок не соответствует этим требованиям. Особенно площадки, расположенные на «красных линиях» вдоль дорог.

Также у общественников возникли вопросы непосредственно по содержанию контейнерных площадок и прилегающей территории. Было отмечено, что в соответствии с действующим постановлением правительства РФ, ответственность за благоустройство контейнерных площадок несет собственник земельного участка, на котором она расположена, — органы муниципальной власти или управляющие жилым фондом организации. Зачастую управляющие организации намеренно выносят площадки с придомовой территории, чтобы переложить бремя ответственности на муниципалитет.

Стефанида Тимохина высказала мнение, что вопрос обустройства контейнерных площадок необходимо передать в ведение Регионального оператора по обращению с ТКО, отметив, что данная инициатива уже была озвучена на федеральном уровне.

Заместитель председателя общественной палаты Борис Кузнецов заявил, что требуется нормативный акт регионального уровня, полностью регламентирующий зоны ответственности и аспекты деятельности всех участников цепочки обращения с ТКО: жителей, управляющих организаций, Регионального оператора, муниципальных и региональных властей.

Было отмечено что в Волжском районе, планируется реализовать пилотный проект по селективному сбору, но состояние площадок вызывает много вопросов. Обустройство контейнерных площадок — это основный и наглядный показатель эффективной работы отрасли. Из-за их неудовлетворительного состояния население не видит сути мусорной реформы и происходящих изменений.

По итогам выезда было отмечено, что вывоз ТКО в целом организован, следующим этапом работы, в первую очередь администрации Саратова и управляющих организаций, должно быть приведение площадок в нормативное состояние.

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ИСТОЧНИК KP.RU