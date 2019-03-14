В Энгельсе сгорел склад тротуарной плитки

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-14T15:52:10+03:00

Пожар полыхал на площади 100 кв. м

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В Энгельсе Саратовской области днем 14 марта горел склад.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил дежурному на пульт в 14 часов.

На место происшествия срочно выехали три расчета. Возгорание было локализовано в 14:49.

Установлено, что на площади около 100 кв. м полыхало отдельно стоящее здание по складированию тротуарной плитки. Оно находится в промзоне Энгельса, на улице Строителей, 47.

ИСТОЧНИК KP.RU