В Энгельсе сгорел склад тротуарной плитки
Пожар полыхал на площади 100 кв. м
Фото ГУ МЧС по Саратовской области
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В Энгельсе Саратовской области днем 14 марта горел склад.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил дежурному на пульт в 14 часов.
На место происшествия срочно выехали три расчета. Возгорание было локализовано в 14:49.
Установлено, что на площади около 100 кв. м полыхало отдельно стоящее здание по складированию тротуарной плитки. Оно находится в промзоне Энгельса, на улице Строителей, 47.
ИСТОЧНИК KP.RU