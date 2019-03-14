2019-03-14T14:45:06+03:00
Происшествия

Лавина с крыши здания на Ильинской площади повредила забор и машины

ЧП случилось вблизи музея «Россия — моя история» [фото, видео]
Екатерина Семенова
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На Ильинской площади лавина с крыши дома повредила авто. Фото соцсетейНа Ильинской площади лавина с крыши дома повредила авто. Фото соцсетей
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С крыши здания бывшего военно-медицинского института на Ильинской площади Саратова рухнул снег.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец в группе «Типичный Саратов», лавина повредила забор, кирпичную кладку и несколько автомобилей.

Примечательно, что здание находится рядом с музеем «Россия — моя история».

С крыши бывшего военно-медицинского института сошла лавина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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