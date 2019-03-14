Лавина с крыши здания на Ильинской площади повредила забор и машины

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-14T14:45:06+03:00

На Ильинской площади лавина с крыши дома повредила авто. Фото соцсетей

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С крыши здания бывшего военно-медицинского института на Ильинской площади Саратова рухнул снег.

Фото соцсетей

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец в группе «Типичный Саратов», лавина повредила забор, кирпичную кладку и несколько автомобилей.

Примечательно, что здание находится рядом с музеем «Россия — моя история».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="626" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/697182" frameborder="0"></iframe> С крыши бывшего военно-медицинского института сошла лавина.

ИСТОЧНИК KP.RU