Лавина с крыши здания на Ильинской площади повредила забор и машины
ЧП случилось вблизи музея «Россия — моя история» [фото, видео]
На Ильинской площади лавина с крыши дома повредила авто. Фото соцсетей
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С крыши здания бывшего военно-медицинского института на Ильинской площади Саратова рухнул снег.
Фото соцсетей
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец в группе «Типичный Саратов», лавина повредила забор, кирпичную кладку и несколько автомобилей.
Примечательно, что здание находится рядом с музеем «Россия — моя история».
С крыши бывшего военно-медицинского института сошла лавина.
ИСТОЧНИК KP.RU