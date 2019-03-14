Директор УК в Саратове скрыл от ПАО «Т Плюс» 7,2 млн рублей
Во Фрунзенском районе Саратова следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании. Его обвиняют в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере.
- Следствие считает, что в период с января по декабрь 2017 года директор УК получил от населения деньги за отопление и горячую воду. Он их должен был направить в счет оплаты ПАО «Т Плюс». Однако данными средствами руководитель решил распорядиться по-другому. Он потратил их на расчеты с другими контрагентами, выплату зарплат и другое, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Из поступивших в компанию 24,2 млн рублей на расчетный счет ПАО «Т Плюс» были перечислены только 16,9 млн рублей. Остальные — 7,2 млн рублей — директор незаконно использовал на иные хозяйственные нужды.
Обвиняемый признал свою вину. Материальный ущерб, причиненный ПАО «Т Плюс», был возмещен в полном объеме.
Следователи направили в суд ходатайство о применении к директору УК меры в виде судебного штрафа.
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ИСТОЧНИК KP.RU