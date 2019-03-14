Скрывавшийся более четырех лет Алексей Прокопенко останется в СИЗО
ГУ МВД Саратовской области возобновило предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Саратова Алексея Прокопенко.
Как сообщили «КП-Саратов» в полиции, бывшего сити-менеджера обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств.
Вчера, 13 марта, обвиняемый явился в СУ СКР Октябрьского района, а позже его доставили в полицию по подследственности. Ранее Прокопенко, начиная с ноября 2014 года, скрывался от следствия и находился в федеральном розыске.
По версии правоохранителей, Алексей Прокопенко вместе с другими членами преступной группировки присвоили себе более 500 млн рублей, которые должны были пойти на расчетно-кассовое обслуживание жителей многоквартирных домов.
Сейчас по решению Кировского районного суда Прокопенко направлен в СИЗО-1 Саратова.
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