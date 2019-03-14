2019-03-14T14:16:14+03:00
Общество

В Саратовской области появятся голландские цветы

Разрешение на ввоз дал региональный Россельхознадзор
Дарья Вострикова
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области разрешило ООО «Калинково сад» из Гвардейского района ввозить в Россию цветы из голландского питомника Evanthia bv (Vlotlaan 560.2681 TX Monster. Netherlands).

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в страну можно завезти 0,25 кг петунии и столько же тагетеса.

По поводу ввоза каждой партии принимается отделение решение, которое принимается по результатам лабораторной экспертизы.

Теперь цветы от перевозчика из Калининградской области могут появиться у нас в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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