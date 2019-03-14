Саратовские электрички ходят по новому расписанию

СЕГОДНЯ 13:15 2019-03-14T14:03:51+03:00

Речь идет о рейсах в Ртищево и Турки

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Сегодня, 14 марта, электрички в поселок Турки и Саратов будут ходить каждую неделю по новому расписанию.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Пригородный поезд №631 Саратов — Турки выезжает из областного центра в 10:30, из Ртищева — в 12:30.

Рейс №666 Ртищево — Саратов выезжает из Ртищева в 06:00 по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам, а из Саратова — в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU