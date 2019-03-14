Саратовские электрички ходят по новому расписанию
Речь идет о рейсах в Ртищево и Турки
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Сегодня, 14 марта, электрички в поселок Турки и Саратов будут ходить каждую неделю по новому расписанию.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Пригородный поезд №631 Саратов — Турки выезжает из областного центра в 10:30, из Ртищева — в 12:30.
Рейс №666 Ртищево — Саратов выезжает из Ртищева в 06:00 по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам, а из Саратова — в 14:00.
ИСТОЧНИК KP.RU