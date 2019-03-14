За год в Саратовской области население сократилось на 11 тыс. человек
Федеральная служба государственной статистика опубликовала информацию об оценке численности населения.
Судя по данным Росстата за 2018 год население Саратовской области сократилось на 11 110 человек. Это связано с переездами, смертями и другими факторами. Так, в среднем за 2018 год в регионе проживало 2 451 839 человек, тогда как на начало 2019 их число стало 2 440 729.
Городское население за год уменьшилось на 5,8 тыс. человек, а сельское — на 5 310. По сведениям на начало 2019, в селах региона сейчас проживают 587 870 жителей.
Управление по делам ЗАГС Саратовской области сообщает, что за 2018 год умерло 33 994 человека, а родилось 22 468, разница между смертностью и рождаемостью составляет чуть более 11,5 тыс. человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU