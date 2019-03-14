2019-03-14T12:58:38+03:00
Общество

За год в Саратовской области население сократилось на 11 тыс. человек

В среднем за 2018 год в регионе проживало 2 451 839 человек, тогда как на начало 2019 их число стало 2 440 729
Ольга Муравлёва
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Федеральная служба государственной статистика опубликовала информацию об оценке численности населения.

Судя по данным Росстата за 2018 год население Саратовской области сократилось на 11 110 человек. Это связано с переездами, смертями и другими факторами. Так, в среднем за 2018 год в регионе проживало 2 451 839 человек, тогда как на начало 2019 их число стало 2 440 729.

Городское население за год уменьшилось на 5,8 тыс. человек, а сельское — на 5 310. По сведениям на начало 2019, в селах региона сейчас проживают 587 870 жителей.

Управление по делам ЗАГС Саратовской области сообщает, что за 2018 год умерло 33 994 человека, а родилось 22 468, разница между смертностью и рождаемостью составляет чуть более 11,5 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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