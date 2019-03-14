2019-03-14T14:21:15+03:00
Общество

Саратовцы делятся в соцсетях снимками «подснежников»

Это машины, которые оставили припаркованными на всю зиму
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

После того, как снег перестал заметать улицы Саратова, горожане начали делиться снимками машин — «подснежников», которые только показались наружу.

Так называют те автомобили, что остались припаркованными на всю зиму или часть и только после оттаивания они показываются людскому глазу.

Пользователь Сергей Захаров сегодня, 14 марта, поделился в группе «Саратов Life», что нашел такой «цветок» на проспекте 50 лет Октября, 63. Как сказал очевидец, теперь, когда снег сошел, видно, на свет показалась серебристая машина.

Видимо, автолюбитель долго не посещал свою «ласточку», ведь от тяжести снега она уже успела продавиться.

В начале марта такой «подснежник» пострадал от снегоуборочной техники, когда рабочий занес «щуп» техники в сугроб.

В феврале ушедшая под снег Audi постепенно превратилась в кусок тротуара, по которой спокойно ходили люди.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор УК в Саратове скрыл от ПАО «Т Плюс» 7,2 млн рублей
Скрывавшийся более четырех лет Алексей Прокопенко останется в СИЗО
В Саратовской области появятся голландские цветы
Гендиректор «Тролзы» передал взятку за списание 50 млн рублей неуплаченных налогов
Саратовские электрички ходят по новому расписанию
В Новоузенском районе женщина украла у своей матери ноутбук
За год в Саратовской области население сократилось на 11 тыс. человек
Жители Солнечного жалуются на затопленную дорогу
В Саратове угонщик на ВАЗе сбежал после наезда на «Лексус»
Грязь на полу, стеклах и стенах в маршрутке возмутила саратовских чиновников
Саратовский «Автодор» вылетел из Кубка ФИБА-Европа
Житель Ртищева не смог отобрать у прохожей кошелек с деньгами
Саратовская компания задолжала своим работникам более полумиллиона рублей зарплаты
В кинозале «На Рижской» покажут «Крымские зарисовки»
Мэр Саратова поддержит обращение жителей к Володину о строительстве поликлиники в Солнечном-2
Панков: В регионы отправлено только 1,4% предназначенных им средств