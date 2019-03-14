Саратовцы делятся в соцсетях снимками «подснежников»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-14T14:21:15+03:00

Это машины, которые оставили припаркованными на всю зиму

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После того, как снег перестал заметать улицы Саратова, горожане начали делиться снимками машин — «подснежников», которые только показались наружу.

Так называют те автомобили, что остались припаркованными на всю зиму или часть и только после оттаивания они показываются людскому глазу.

Пользователь Сергей Захаров сегодня, 14 марта, поделился в группе «Саратов Life», что нашел такой «цветок» на проспекте 50 лет Октября, 63. Как сказал очевидец, теперь, когда снег сошел, видно, на свет показалась серебристая машина.

Видимо, автолюбитель долго не посещал свою «ласточку», ведь от тяжести снега она уже успела продавиться.

В начале марта такой «подснежник» пострадал от снегоуборочной техники, когда рабочий занес «щуп» техники в сугроб.

В феврале ушедшая под снег Audi постепенно превратилась в кусок тротуара, по которой спокойно ходили люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU