Жители Солнечного жалуются на затопленную дорогу
По словам очевидцев, уровень воды в одном из дворов достигает человеческой щиколотки
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Сегодня, 14 марта, жители Солнечного анонимно пожаловались на залитую улицу Лебедева-Кумача, 84.
- Уровень воды во дворе достигает щиколотки, а за домом — середины машинного колеса. Звонили в аварийную службу, они сказали, что передали обращение в «Т Плюс», но проблема так и не решена, — делятся горожане в паблике «Солнечный Саратов» соцсети «ВКонтакте».
В доказательство своих слов автор публикации приложил снимок залитой дороги.
По его словам, сегодня, 14 марта, из-за потопа из двора даже не могла выехать «скорая помощь». Машину толкали местные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU