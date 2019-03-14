2019-03-14T12:52:50+03:00
Общество

Жители Солнечного жалуются на затопленную дорогу

По словам очевидцев, уровень воды в одном из дворов достигает человеческой щиколотки
Дарья Вострикова
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Сегодня, 14 марта, жители Солнечного анонимно пожаловались на залитую улицу Лебедева-Кумача, 84.

- Уровень воды во дворе достигает щиколотки, а за домом — середины машинного колеса. Звонили в аварийную службу, они сказали, что передали обращение в «Т Плюс», но проблема так и не решена, — делятся горожане в паблике «Солнечный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

В доказательство своих слов автор публикации приложил снимок залитой дороги.

По его словам, сегодня, 14 марта, из-за потопа из двора даже не могла выехать «скорая помощь». Машину толкали местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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