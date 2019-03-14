2019-03-14T12:17:12+03:00
Происшествия

В Саратове угонщик на ВАЗе сбежал после наезда на «Лексус»

Его приговорили к шести месяцам ограничения свободы
Ольга Муравлёва
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В Волжском районе Саратова осудили 32-летнего местного жителя. Его признали виновным в угоне.

- В период с восьми вечера 1 января до 11 утра следующего дня мужчина был в гостях у своего знакомого и после решил вернуться к себе домой на его автомобиле. Зная, что его никто не видит, он угнал ВАЗ-2112 без спроса хозяина машины, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Во время поездки злоумышленник не справился с управлением и врезался в Lexus RX 350. Гражданин испугался ответственности и сбежал, оставив угнанное авто на месте.

Суд приговорил мужчину к шести месяцам ограничения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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