2019-03-14T12:05:56+03:00
Спорт

Саратовский «Автодор» вылетел из Кубка ФИБА-Европа

Команда проиграла оба матча плей-офф
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В Германии поздно вечером 13 марта баскетболисты Евгения Пашутина не смогли выиграть ответную встречу с «Вюрцбургом».

Поражение в первом матче в Саратове с разницей в три очка оставляла шансы для продолжения борьбы в плей-офф турнира.

Победа с меньшей разницей, ничья или поражение оставляли «черно-белых» за бортом Кубка ФИБА-Европа. Так и произошло — матч в Германии завершился со счетом 94:90 в пользу хозяев.

Следующую игру саратовская команда проведет в Латвии против рижского «ВЭФ» 17 марта в рамках Единой Лиги ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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