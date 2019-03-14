Житель Ртищева не смог отобрать у прохожей кошелек с деньгами
За покушение на грабеж он получил год тюрьмы
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Суд признал 38-летнего жителя Ртищева в покушении на грабеж.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, днем 24 декабря 2018 года безработный мужчина, неоднократно судимый за совершение преступлений против собственности, набросился на прохожую у магазина «Магнит» на улице Советской, 21 в Ртищеве.
Он догнал женщину и попытался вырвать у нее кошелек, где лежали 4,65 тыс. рублей. Та оказала сопротивление, поэтому грабитель скрылся с места преступления.
Теперь рецидивисту придется пробыть год в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU