Житель Ртищева не смог отобрать у прохожей кошелек с деньгами

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-14T12:05:16+03:00

За покушение на грабеж он получил год тюрьмы

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Суд признал 38-летнего жителя Ртищева в покушении на грабеж.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, днем 24 декабря 2018 года безработный мужчина, неоднократно судимый за совершение преступлений против собственности, набросился на прохожую у магазина «Магнит» на улице Советской, 21 в Ртищеве.

Он догнал женщину и попытался вырвать у нее кошелек, где лежали 4,65 тыс. рублей. Та оказала сопротивление, поэтому грабитель скрылся с места преступления.

Теперь рецидивисту придется пробыть год в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU