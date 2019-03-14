Саратовская компания задолжала своим работникам более полумиллиона рублей зарплаты
Деньги сотрудникам вернули после прокурорской проверки
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Во Фрунзенском районе Саратова прокуратура проверила, почему работникам ООО «Еврогалс» задолжали зарплату.
- Выяснилось, что 12 сотрудников фирмы не получили в общей сумме более 513 тыс. рублей за период, не превышающий двух месяцев, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.
В отношении руководителя компании возбудили административное дело и оштрафовали на 15 тыс. рублей. Гендиректору также было внесено представление и объявлено предостережение.
После этого деньги работникам фирмы отдали.
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ИСТОЧНИК KP.RU