2019-03-14T11:13:53+03:00
Общество

Мэр Саратова поддержит обращение жителей к Володину о строительстве поликлиники в Солнечном-2

Инициативная группа уже неоднократно обращалась с данной проблемой к главе региона
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 13 марта, глава Саратова Михаил Исаев встретился с общественным советом поселка Солнечный.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, жители озвучили основные проблемы, в том числе движение общественного транспорта. Не единичны случаи, когда водители сами меняли маршрут движения.

- На данный момент мы выявили в городе 101 дорогу, у которой отсутствует балансодержатель. Идет процесс взятия их муниципалитетом на баланс, чтобы в дальнейшем мы могли их благоустраивать, ремонтировать, обслуживать, — отметил Михаил Исаев.

Горожане пожаловались на коммунальные проблемы, стаи собак и работу управляющей компании.

Жителей района волнует, что в поселке Солнечный негде лечиться. Горожане уже написали письмо губернатору области Валерию Радаеву с просьбой построить поликлинику. Инициативная группа уже неоднократно обращалась с данной проблемой к главе региона. Михаил Исаев пояснил, что министерство здравоохранения занимается этим вопросом и направило заявку на возведение объекта.

Встреча закончилась решением жителей Солнечного обратиться по поводу строительства поликлиники к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Мэр сказал, что поддержит жителей в этом вопросе.

Кроме того, граждане озвучили свое желание облагородить район дополнительной зеленой зоной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор УК в Саратове скрыл от ПАО «Т Плюс» 7,2 млн рублей
Скрывавшийся более четырех лет Алексей Прокопенко останется в СИЗО
В Саратовской области появятся голландские цветы
Гендиректор «Тролзы» передал взятку за списание 50 млн рублей неуплаченных налогов
Саратовские электрички ходят по новому расписанию
В Новоузенском районе женщина украла у своей матери ноутбук
За год в Саратовской области население сократилось на 11 тыс. человек
Саратовцы делятся в соцсетях снимками «подснежников»
Жители Солнечного жалуются на затопленную дорогу
В Саратове угонщик на ВАЗе сбежал после наезда на «Лексус»
Грязь на полу, стеклах и стенах в маршрутке возмутила саратовских чиновников
Саратовский «Автодор» вылетел из Кубка ФИБА-Европа
Житель Ртищева не смог отобрать у прохожей кошелек с деньгами
Саратовская компания задолжала своим работникам более полумиллиона рублей зарплаты
В кинозале «На Рижской» покажут «Крымские зарисовки»
Панков: В регионы отправлено только 1,4% предназначенных им средств