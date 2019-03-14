Мэр Саратова поддержит обращение жителей к Володину о строительстве поликлиники в Солнечном-2
Вчера, 13 марта, глава Саратова Михаил Исаев встретился с общественным советом поселка Солнечный.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, жители озвучили основные проблемы, в том числе движение общественного транспорта. Не единичны случаи, когда водители сами меняли маршрут движения.
- На данный момент мы выявили в городе 101 дорогу, у которой отсутствует балансодержатель. Идет процесс взятия их муниципалитетом на баланс, чтобы в дальнейшем мы могли их благоустраивать, ремонтировать, обслуживать, — отметил Михаил Исаев.
Горожане пожаловались на коммунальные проблемы, стаи собак и работу управляющей компании.
Жителей района волнует, что в поселке Солнечный негде лечиться. Горожане уже написали письмо губернатору области Валерию Радаеву с просьбой построить поликлинику. Инициативная группа уже неоднократно обращалась с данной проблемой к главе региона. Михаил Исаев пояснил, что министерство здравоохранения занимается этим вопросом и направило заявку на возведение объекта.
Встреча закончилась решением жителей Солнечного обратиться по поводу строительства поликлиники к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Мэр сказал, что поддержит жителей в этом вопросе.
Кроме того, граждане озвучили свое желание облагородить район дополнительной зеленой зоной.
ИСТОЧНИК KP.RU