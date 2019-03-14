Похитителя книг из Госархива Саратовской области осудят в марте

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-14T10:58:22+03:00

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Начальник отдела технического и хозяйственного обеспечения ОГУ «Государственный архив Саратовской области» с мая по июнь 2016 года украл 11 книг коллекции «Метрические книги церквей Саратовской губернии» 1821–1885 годов издания, принадлежащих региону, общей стоимостью более 286 млн рублей, каждую из которых он продал за 500 рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, всего весной-летом мужчина украл 57 книг. Причастность к краже 46 из них установлена и в апреле 2017 года вору дали приговор.

Это дело широко обсуждалось в СМИ, поэтому один из местных жителей узнал о краже и сообщил в Госархив, что покупал у обвиняемого 11 книг.

Расследование показало, что издания украл тот же мужчина. Имущество возвратили владельцу, а над вором в 14:30, 19 марта, состоится суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU