2019-03-14T10:55:17+03:00
Общество

В Саратовской области пустят семь новых поездов

Они начнут свою работу с 1 апреля
Дарья Вострикова
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С 1 апреля в Саратовской области будут ходить семь новых рейсов пригородных поездов. Об этом «КП-Саратов» сообщили в ПривЖД.

Транспорт будет ходить по средам, субботам и воскресеньям.

— №6312 сообщением Татищево — Примыкание: отправление в 12:27

— №6309 сообщением Саратов — Тарханы: отправление со станции Саратов-1 в 13:24,

— №6478 сообщением Тарханы — Анисовка: отправление в 12:27

— №6471 сообщением Примыкание — Аткарск, отправление в 05:49

— №6418 сообщением Аткарск — Примыкание: отправление в 18:45,

— №6311 сообщением Примыкание — Сухой Карабулак: отправление в 05:22,

— №6128 сообщением Сухой Карабулак — Анисовка: отправление в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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