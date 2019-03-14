В Саратовской области пустят семь новых поездов
С 1 апреля в Саратовской области будут ходить семь новых рейсов пригородных поездов. Об этом «КП-Саратов» сообщили в ПривЖД.
Транспорт будет ходить по средам, субботам и воскресеньям.
— №6312 сообщением Татищево — Примыкание: отправление в 12:27
— №6309 сообщением Саратов — Тарханы: отправление со станции Саратов-1 в 13:24,
— №6478 сообщением Тарханы — Анисовка: отправление в 12:27
— №6471 сообщением Примыкание — Аткарск, отправление в 05:49
— №6418 сообщением Аткарск — Примыкание: отправление в 18:45,
— №6311 сообщением Примыкание — Сухой Карабулак: отправление в 05:22,
— №6128 сообщением Сухой Карабулак — Анисовка: отправление в 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU