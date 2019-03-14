2019-03-14T10:53:34+03:00
Недвижимость

Отключена вода в Ленинском, Заводском районах и Поливановке

Ведутся работы на коммуникациях
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В нескольких районах Саратова отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с ликвидацией повреждений на сетях, а также работами сторонней организации.

Ориентировочно до восьми вечера не будет воды в домах на улицах Чернышевского, 4-м Чернышевском проезде, Студеная, Ламповая, Бульварная, Осенняя, 1-3 Студеные проезды, 5-7 Динамовские проезды, Верхняя Стрелковка, Южная, Стрелковый тупик.

До полуночи продлятся работы на трубопроводе, в результате чего не будет воды в Поливановке.

Для работ ООО «Волгаспецмонтаж» ориентировочно до 20:00 отключена вода у абонентов на улице Лебедева-Кумача.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков: В регионы отправлено только 1,4% предназначенных им средств
Похитителя книг из Госархива Саратовской области осудят в марте
В Балашове с 3 августа ищут Викторию Сушкову
В Саратовской области пустят семь новых поездов
Главу Балашова оштрафовали за плохое рассмотрение обращений граждан
В Саратове отремонтируют дом на Шелковичной улице
Названы самые паводкоопасные зоны Саратова
СМИ: Задержан гендиректор энгельсского завода «Тролза»
В Лесной Нееловке мужчина из-за ревности сунул родственника в петлю
Панков: Володин всегда становится на сторону людей и трудовых коллективов
На Вольском тракте водитель сбил пешехода и уехал с места ДТП
Из стоящего на Вокзальной в Саратове «КамАЗа» украли аккумулятор
СУ СК: Замначальника полиции Энгельса обещал скрыть убийство за 50 тыс. рублей
В Саратове пройдет фестиваль любительских театров кукол
В Саратове чиновники обнаружили несанкционированную торговлю цветами
Дмитрий Астраханцев: «КВС» сегодня работает в условиях признания властью и обществом эффективности проекта
В Саратове трамваи №11 ходят с задержками
В Вольском районе столкнулись две «Лады»
Аварийный дом в поселке Тепличный «отремонтировали» подпорками
В поликлинике Саратова во время сдачи анализов умерла пожилая женщина