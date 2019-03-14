Отключена вода в Ленинском, Заводском районах и Поливановке

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-14T10:53:34+03:00

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В нескольких районах Саратова отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с ликвидацией повреждений на сетях, а также работами сторонней организации.

Ориентировочно до восьми вечера не будет воды в домах на улицах Чернышевского, 4-м Чернышевском проезде, Студеная, Ламповая, Бульварная, Осенняя, 1-3 Студеные проезды, 5-7 Динамовские проезды, Верхняя Стрелковка, Южная, Стрелковый тупик.

До полуночи продлятся работы на трубопроводе, в результате чего не будет воды в Поливановке.

Для работ ООО «Волгаспецмонтаж» ориентировочно до 20:00 отключена вода у абонентов на улице Лебедева-Кумача.

ИСТОЧНИК KP.RU