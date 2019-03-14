Главу Балашова оштрафовали за плохое рассмотрение обращений граждан

СЕГОДНЯ 10:35 2019-03-14T10:35:51+03:00

Жители подготовили документы, но один из сотрудников не отправил их вышестоящему руководству

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В Балашове прокуратура организовала проверку по заявлению местных жителей. Горожане жаловались, что их обращения в местную администрацию не рассматривают.

- Балашовцы подготовили обращения по вопросу выделения денег на ремонт дороги на имя местного руководителя комитета по бюджетно-финансовым и имущественным отношениям. Жители передали документы одному из сотрудников, который их не зарегистрировал и начальнику не передал, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

К тому же надзорное ведомство заявляет, что глава Балашова не организовал работу по рассмотрению обращений граждан. Из-за этого в отношении него возбудили административное дело и оштрафовали на 6 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU