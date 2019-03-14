В Саратове отремонтируют дом на Шелковичной улице

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-14T10:51:11+03:00

Нужно привести в порядок внутридомовую инженерную систему холодного водоснабжения

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Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку из-за бездействия организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области», которая не провела капремонт жилого дома №172 на Шелковичной улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, согласно региональной программе, в здании должны были привести в порядок внутридомовую инженерную систему холодного водоснабжения, однако этого никто не сделал.

Теперь уже суд заставил Фонд капремонта отремонтировать дом.

ИСТОЧНИК KP.RU