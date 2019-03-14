2019-03-14T10:43:23+03:00
Общество

Названы самые паводкоопасные зоны Саратова

Особую угрозу представляют пять участков местности
Дарья Вострикова
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Сегодня, 14 марта, в городской администрации состоялось очередное совещание по подготовке к паводку в Саратове под председательством Михаила Исаева.

Начальник управления по инженерной защите Павел Овчинников доложил, что обстановка складывается положительная. Снега становится меньше, решетки, остановки и окраины расчищаются.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, начальник управления защиты населения и территорий города от ЧС Даниил Рагозин сообщил, что все службы находятся в режиме повышенной готовности с января.

Заместитель прокурора города Саратова Денис Смирнов добавил, что нужно обеспечить бесперебойную работу «горячих линий», куда жители могли бы сообщить об опасной ситуации.

Глава Саратова Михаил Исаев призвал обратить внимание на паводкоопасные зоны:

Андреевские пруды, район 1-й Дачной, улицу Клочкова, поселок Агафоновка, Перинатальный центр, а также поручил главе Заводского района Сергею Червякову следить за качеством питьевой воды в поселке Увек. Он добавил, что нужно создать единый реестр опасных зон с указанием ответственных за них лиц, а также информировать население о противопаводковых мерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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