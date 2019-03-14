В Лесной Нееловке мужчина из-за ревности сунул родственника в петлю

СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-14T10:17:40+03:00

Он не хотел делиться своей супругой

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Суд признал виновным 50-летнего жителя Базарно-Карабулакского района в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, днем 6 октября 2018 года мужчина находился в своем сарае возле дома в селе Лесная Нееловка. Он поссорился со своим 54-летним дальним родственником из-за ревности к супруге.

Поэтому мужчина накинул сопернику петлю из веревки на шею и начал сдавливать, пока тот не скончался. После этого убийца положил тело в багажник и увез в лес, где труп обнаружили грибники.

Чтобы запутать следствие, он позвонил на телефон родственника, будто разыскивал его, а потом сам обратился в полицию с заявлением о пропавшем человеке.

Потом мужчина все-таки признал свою вину и способствовал раскрытию преступления.

Ему назначили девять лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU