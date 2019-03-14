Панков: Володин всегда становится на сторону людей и трудовых коллективов

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-14T10:16:36+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- У Балаковского района своя специфика. Здесь развитая промышленность, 90% населения проживает в райцентре, в городских условиях. Людям нужна стабильная работа предприятий, развитие городской среды, комфортные условия жизни. На это направлены многие проекты Вячеслава Володина.

Спикер всегда становится на сторону людей, трудовых коллективов. При его поддержке удалось не допустить закрытия завода «Волжский дизель имени Маминых». Знаю это не понаслышке: по его поручению встречался с работниками, обращался в прокуратуру и ФАС. Он выступал на стороне жителей и когда решались вопросы о льготах для тех, кто проживает в зоне АЭС.

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В рамках проектов Володина в сфере образования смогли повысить свой профессиональный уровень преподаватели иностранного языка и воспитатели детсадов Балаковского района. Они стажировались за рубежом, обменивались опытом с европейскими коллегами. Проводилось бесплатное страхование учителей и детей.

Помогает спикер и решать проблемы расселения аварийного жилфонда, развивать инфраструктуру района. Многие помнят дорожную ситуацию в Балакове, когда две части города соединял только один мост. Пробки были ужасные, даже скорая не могла проехать. Люди часами добирались до работы на другую сторону канала. И только поддержка Володина помогла решить эту многолетнюю проблему. Новый мост — один из крупнейших объектов, возведенных в стране к юбилею Победы.

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Что касается проекта по строительству современной четырехполосной трассы Саратов — Маркс — Балаково, от него выиграет не только Балаковский район, но и вся область в целом. Хорошая инфраструктура — необходимое условие для развития региона. Кроме того, снизится аварийность, повысится безопасность людей. Мы уже видим это на примере дороги Саратов — Озинки, отремонтированной после передачи на федеральный уровень, это тоже произошло при поддержке спикера.

Общее между этими проектами то, что они решают проблемы даже не сотен, а тысяч людей. И выводят нашу область на новый уровень развития. Позже расскажу и о других инициативах спикера, важных для жителей, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU