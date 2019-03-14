Из стоящего на Вокзальной в Саратове «КамАЗа» украли аккумулятор

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-14T09:53:42+03:00

Участковый задержал 28-летнего горожанина, который ранее был судим за кражи, мошенничество и угон

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В Саратове полиция нашла подозреваемого в краже аккумулятора из «КамАЗа».

- Ночью 13 марта в отдел пришел 29-летний мужчина и заявил, что с девяти вечера 12 числа до недавнего времени кто-то своровал из стоявшего на Вокзальной улице грузовика аккумулятор, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Участковый задержал 28-летнего саратовца, который ранее был судим за кражи, мошенничество и угон. Похищенное у него изъяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU