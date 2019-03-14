2019-03-14T10:12:21+03:00
Общество

В Саратове пройдет фестиваль любительских театров кукол

Мероприятие состоится в рамках Года театра
Дарья Вострикова
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В рамках Года театра в Саратовской области пройдет третий всероссийский фестиваль любительских театров кукол.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры, в мероприятии проявят себя как дети, так и взрослые.

В рамках фестиваля, который пройдет с 9 по 12 сентября, состоятся мастер-классы по театральным дисциплинам ведущих деятелей культуры и искусства России, обсуждение просмотренных спектаклей, пресс-конференции и круглый стол по проблемам развития любительского искусства театра кукол.

Проект организовали: министерство культуры Российской Федерации, Государственный российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова, министерство культуры Саратовской области и Саратовский областной центр народного творчества имени Л. А. Руслановой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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