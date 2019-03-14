В Саратове пройдет фестиваль любительских театров кукол
В рамках Года театра в Саратовской области пройдет третий всероссийский фестиваль любительских театров кукол.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры, в мероприятии проявят себя как дети, так и взрослые.
В рамках фестиваля, который пройдет с 9 по 12 сентября, состоятся мастер-классы по театральным дисциплинам ведущих деятелей культуры и искусства России, обсуждение просмотренных спектаклей, пресс-конференции и круглый стол по проблемам развития любительского искусства театра кукол.
Проект организовали: министерство культуры Российской Федерации, Государственный российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова, министерство культуры Саратовской области и Саратовский областной центр народного творчества имени Л. А. Руслановой.
ИСТОЧНИК KP.RU