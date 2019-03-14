В Саратове чиновники обнаружили несанкционированную торговлю цветами
На продавцов составили административные протоколы
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В Саратове чиновники администрации Волжского района провели рейд по местам незаконной торговли.
- Во время проверки выяснилось, что на парковке у магазина по улице Усть-Курдюмская, 11 и на Московской, 10 несанкционированно занимаются продажей цветов, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
В отношении продавцов составили административные протоколы.
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ИСТОЧНИК KP.RU