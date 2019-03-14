В Саратове чиновники обнаружили несанкционированную торговлю цветами

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-14T09:40:22+03:00

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В Саратове чиновники администрации Волжского района провели рейд по местам незаконной торговли.

- Во время проверки выяснилось, что на парковке у магазина по улице Усть-Курдюмская, 11 и на Московской, 10 несанкционированно занимаются продажей цветов, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

В отношении продавцов составили административные протоколы.

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ИСТОЧНИК KP.RU