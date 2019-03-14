Аварийный дом в поселке Тепличный «отремонтировали» подпорками

СЕГОДНЯ 09:24 2019-03-14T09:32:58+03:00

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Жители поселка Тепличный бьют тревогу из-за разваливающегося дома.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, дом №13 по улице Перспективная был признан аварийным, но еще не расселенным.

- Администрация выделила аж 1,5 млн рублей на «реконструкцию». А вместо ремонта там вообще разгромили все. Да и сам ремонт-то в подпорках, походу, заключался. Теперь жители тонут, — написала пользователь группы «Саратов онлайн» под именем Аленка Тайна.

По ее словам, жильцам предложили переехать в местный Дом досуга, который является нежилым.

При этом среди пострадавших — пожилые люди и двухлетний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU