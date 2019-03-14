2019-03-14T09:18:48+03:00
Происшествия

В поликлинике Саратова во время сдачи анализов умерла пожилая женщина

Предварительная причина смерти — инфаркт
Ольга Муравлёва
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В поликлинике №16 Саратова сегодня, 14 марта, скончалась 69-летняя женщина.

- Она пришла на плановую сдачу анализов, внезапно ей стало плохо, врачи завели женщину в процедурный кабинет, вызвали бригаду реанимации, которая приехала в течение пяти минут, но спасти ее не удалось, — сообщил «КП-Саратов» представитель Минздрава Саратовской области Александр Колоколов.

Пенсионерке также сделали ЭКГ. Предполагается, что она скончалась от острой коронарной недостаточности (инфаркт).

По словам Колоколова, тело теперь отправят на судмедэкспертизу, которая и выяснит точную причину смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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